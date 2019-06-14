Том Хэнкс совершил свою первую «кражу»

Том Хэнкс стал гостем шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live! в четверг, 13 июня. Актера пригласили в связи с грядущим выходом новой части полюбившейся зрителям всего мира анимации «История игрушек 4», в которой он озвучивает одного из персонажей.

Однако в результате общения все закончилось тем, что ведущий сподвиг звездного гостя совершить свое первое «преступление».

После того, как Киммел указал, что Хэнкс имеет репутацию «чудесного и идеального парня», он выступил в качестве подстрекателя и предложил актеру украсть из сувенирного магазина в Голливуде макет самого себя в натуральную величину.

Том не стал колебаться ни минуты. «Смотри!» — заявил он, покинул студию и прошелся по голливудскому бульвару к вящему удивлению ничего не подозревающих туристов, пока не дошел до магазина.

Войдя внутрь, Хэнкс игриво подошел к покупателям, которые были шокированы его неожиданным появлением.

больше по теме Том Хэнкс угостил всех посетителей закусочной бургерами за свой счет Актер зашел в бургерную в небольшом американском городе.

Перекинувшись парой острот с посетителями, Хэнкс, наконец, обнаружил макеты, среди которых оказался и вырезанный из картона Мэтт Деймон. «Меня тошнит от этого пижона», — пошутил актер и, достав из кармана маркер, разрисовал лицо своего коллеги.

Свои художества Том завершил надписью на лбу картонного Деймона: «Я остолоп».

После этого звезда «Фореста Гампа» схватил манекен со своим изображением, на ходу бросив сотруднику магазина фразу: «Привет. Я Том Хэнкс и я краду этот манекен». Однако одним этим вошедший в раж артист не ограничился.

Он подошел к полке, где стояли сувенирные копии премии «Оскар», и схватил несколько «золотых истуканов» со словами, что слишком много этого добра не бывает.