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Топурия рассказала, как её дочь получила американское гражданство

Певице посоветовали родить в клинике, услугами которой пользовалась Мадонна.

Топурия рассказала, как её дочь получила американское гражданство
Кети Топурия. Кадр из шоу "Пятница с Региной"

Кети Топурия пришла в гости к Регине Тодоренко. В интервью в Youtube-шоу «Пятница с Региной» певица рассказала о своей дочери. Несмотря на развод, четырехлетняя Оливия каждые выходные проводит с отцом Львом Гейхманом. При этом экс-супруг запретил Топурии крестить Оливию. Так как он иудей, а певица исповедует православие, дочка сама решит с возрастом, к какой конфессии ей примкнуть.

Кети Топурия и Регина Тодоренко. Фото
Кети Топурия рожала в той же клинике, что и Мадонна. Кадр из шоу «Пятница с Региной»

Солистка «А-Студио» призналась, что рожала в американской клинике. Выбор пал на одну из самых дорогих больниц США. В одной из палат этой клиники ранее рожала Мадонна. Ночь там стоит 3000 долларов, а сами роды – 30 тысяч. Многие знакомые и муж настаивали, чтобы певица отправилась рожать именно туда. Кети Топурия вначале не хотела, но позже согласилась.

После родов ребенок становится автоматически гражданином США. Солистка «А-Студио» подчеркнула, что у Оливии теперь два гражданства. Певица могла бы родить в Москве, но предпочла зарубежную клинику ради американского паспорта. Кети Топурия призналась, что мечтает, чтобы ее дочь стала голливудской актрисой.

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Топурия рассказала, как её дочь получила американское гражданство
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