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Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице

Суд удовлетворил просьбу артистки и выдал защитное предписание.

Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице
Суд выдал Бритни Спирс защитное предписание. Фото: Global Look

Бритни Спирс в четверг, 13 июня получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.

Кроме этого, Сэм Латфи обязан соблюдать дистанцию, которая не должна быть меньше 183 метров между ним и артисткой.

Ему также нельзя приближаться к родителям и детям Бритни.

В случае нарушения предписания, экс-менеджеру звезды грозит арест.

Во время судебного слушания отец артистки дал свидетельские показания, в которых рассказал, что Латфи посылал сообщения мужу Линн Спирс (мать звезды, прим. ред.) Джейми Ватсону, в которых говорилось, что он может помочь вызволить исполнительницу из клиники под ответственность Линн.

Это сообщение Ватсон отправил отцу Бритни Джейми Спирсу, после чего тот связался с адвокатом.

Родитель певицы заявил, что был расстроен атаками Латфи на его семью. До того, как певица легла в клинику, экс-менеджер пытался наладить с ней отношения, но после всего произошедшего он хотел бы, чтобы Сэм оставил его семью в покое, назвав его «хищником».

В заключительном слове адвокат Латфи заявил, что Сэму было разрешено делать критические замечания в адрес Спирс и он не пытался связаться с ней. Он также подчеркнул, что его клиент не был причиной, по которой возник флешмоб «Освободите Бритни», пишет The Blast.

Напомним, что певица обратилась в суд с просьбой защитить ее от преследования экс-сотрудника в прошлом месяце. В своем заявлении она обвинила Латфи в домогательствах и смс с угрозами в адрес нее и ее близких.

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Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице
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