Бузова станцевала в море под свой хит «Водица»

И по этому поводу певица запустила конкурс в Instagram.

Ольга Бузова часто жалуется на насыщенный гастрольный график. Однако после выступлений в Турции певица не отказалась поплавать в море. Она позировала в темном бикини. Этого ей показалось мало, и она решила станцевать в воде.

Ведущая «Дома-2» брызгалась на берегу. Она пыталась изображать сексуальные движения, но в воде они выглядели смешно. Позже Ольга Бузова наложила на видео музыку из её нового хита «Водица». Певица объявила о начале конкурса. Правила просты: нужно выложить похожее видео в воде под ее песню. Победителей ведущая «Дома-2» пообещала объявить через месяц.

Кстати, «Водица» провоцирует на движения не только Ольгу Бузову. На ее концерте в Турции оказались хоккеист Александр Овечкин с супругой. Спортсмен в хороших отношениях с певицей, поэтому тоже решил повеселиться под её новый хит.

Ранее Ольга Бузова не скрывала, что расстроилась после премии «МУЗ-ТВ». Ведущая «Дома-2» надеялась получить приз в номинации «Лучшее женское видео». В итоге награда досталась Полине Гагариной. Когда артистка выходила на сцену, зрительный зал скандировал имя Ольги Бузовой.