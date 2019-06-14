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У звезды сериала «Фитнес» Татьяны Храмовой родился сын

Актриса и победительница конкурса «Мисс Нижний Новгород» впервые стала мамой.

У звезды сериала «Фитнес» Татьяны Храмовой родился сын
Татьяна Храмова. Фото: пресс-служба телеканала "Супер"

Звезда российских сериалов Татьяна Храмова поделилась с поклонниками радостной новостью. В четверг, 13 июня, у актрисы родился сын.

В своем микроблоге Instagram молодая мама выложила трогательную фотографию. На ней запечатлены часть личика новорожденного мальчика и бирка с информацией, которую в роддоме прикрепляют к пеленкам каждого младенца.

«Сын», – коротко написала под фотографией Татьяна. Поклонники искренне пожелали ребенку расти здоровым, а молодой маме – быть счастливой.

Из-за съемок в сериале «Фитнес» Храмовой до последнего приходилось скрывать свое положение, поскольку ее героиня не ждала ребенка. Во время беременности Татьяна выкладывала в своем блоге лишь селфи или фотографии со спины. И лишь незадолго до родов актриса решила рассекретить скорое пополнение в семье.

Также Храмова рассказала, с какими трудностями ей и коллегам пришлось столкнуться во время съемок. Как писал портал Teleprogramma.pro, в сериале артистка играет фитнес-тренера, поэтому форму ей было терять нельзя: она до последнего занималась в тренажерном зале.

Чтобы скрыть растущий животик, костюмеры подбирали для девушки специальные наряды. Но, когда даже свободной одеждой замаскировать беременность оказалось невозможно, снимать Татьяну стали крупным планом. А на общих кадрах живот прикрывали различным реквизитом или же актрису подменяли дублерши.

Напомним, титул «Мисс Нижний Новгород» Татьяна Храмова завоевала в 2005 году.

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Тэги:

актрисабеременность и родысериал "Фитнес"Татьяна Храмова
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У звезды сериала «Фитнес» Татьяны Храмовой родился сын
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