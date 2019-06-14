Кайли Дженнер снялась с дочкой на фоне золотой ванны

Дочери Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта исполнилось 16 месяцев. В честь этой даты юная мама опубликовала снимок. На нем она стоит в ванной комнате, держа на руках малышку Сторми.

больше по теме Ким Кардашян показала редкие детские фото Кайли Дженнер Звезда хотела поздравить друга с днем рождения архивным фото, но даже не подозревала во что это в итоге выльется в Сети.

Для съемки модель выбрала подчеркивающее ее фигуру светлое мини-платье бренда MISBHV, который выпускает повседневную спортивную одежду.

«Ты у мамы навсегда», – подписала снимок самая юная миллиардерша.

Свой «долларовый» статус Кайли, вполне возможно не специально, подчеркнула антуражем помещения – на заднем плане видна золотая ванна. Существует вероятность, что сей предмет интерьера может похвастаться не только цветом.

С учетом доходов Дженнер можно предположить, что ванна сделана из настоящего золота.

Впрочем, подписчики звезды больше обратили внимание на маму и дочку. По их мнению, наследница модели растет настоящей красавицей.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Кайли за слишком сексапильный вид. «Неужели для того, чтобы сфотографироваться с ребенком надо выряжаться в такие откровенные наряды?» – возмутилась одна из пользователей Сети.

«Эта женщина физически не способна сделать естественный снимок и просто одержима желанием доказать всем, насколько она сексуальна», – поддержала другая.

Впрочем, таких отзывов оказалось немного. Большинство фанатов засыпали свою любимицу комплиментами.