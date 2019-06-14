Кайли Дженнер снялась с дочкой на фоне золотой ванны

Дочери Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта исполнилось 16 месяцев. В честь этой даты юная мама опубликовала снимок. На нем она стоит в ванной комнате, держа на руках малышку Сторми.
Для съемки модель выбрала подчеркивающее ее фигуру светлое мини-платье бренда MISBHV, который выпускает повседневную спортивную одежду.
«Ты у мамы навсегда», – подписала снимок самая юная миллиардерша.
Свой «долларовый» статус Кайли, вполне возможно не специально, подчеркнула антуражем помещения – на заднем плане видна золотая ванна. Существует вероятность, что сей предмет интерьера может похвастаться не только цветом.
С учетом доходов Дженнер можно предположить, что ванна сделана из настоящего золота.
Впрочем, подписчики звезды больше обратили внимание на маму и дочку. По их мнению, наследница модели растет настоящей красавицей.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал Кайли за слишком сексапильный вид. «Неужели для того, чтобы сфотографироваться с ребенком надо выряжаться в такие откровенные наряды?» – возмутилась одна из пользователей Сети.
«Эта женщина физически не способна сделать естественный снимок и просто одержима желанием доказать всем, насколько она сексуальна», – поддержала другая.
Впрочем, таких отзывов оказалось немного. Большинство фанатов засыпали свою любимицу комплиментами.