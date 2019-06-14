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Амбросио поделилась романтическим фото с бойфрендом

Супермодель и модельер Николо Одди вместе уже год.

Амбросио поделилась романтическим фото с бойфрендом
Алессандра Амбросио / www.instagram.com/alessandraambrosio/

Алессандра Амбросио — успешная и востребованная супермодель, звезда мировых подиумов, счастливая мама двоих детей и просто красивая бразильянка.

38-летняя красотка много работает. Так, накануне она вместе с Ириной Шейк приняла участие в модном показе во Флоренции. Однако она старается находить время и для своих любимых.

Так, на личной странице в соцсети Instagram Алессандра разместила романтический снимок со своим возлюбленным, основателем итальянского бренда «Alanui» Николо Одди. На фотографии пара застыла в поцелуе прямо под луной. Что может быть трогательнее!

В подписи к снимку супермодель призналась в любви к своему бойфренду.

Напомним, что с 2005 по 2018 год бывшая звезда Victoria Secret встречалась с известным бизнесменом Джейми Мазуром. Пара так и не узаконила свои отношения, однако в их союзе родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс.

Однако летом 2018 года Амбросио оставила предпринимателя и закрутила роман с итальянцем Николо Одди. Судя по всему, в их отношениях сейчас все прекрасно.

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Алессандра Амбросиопоцелуйромантическое фото
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Амбросио поделилась романтическим фото с бойфрендом
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