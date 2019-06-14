Кожевникова раскрыла свой секрет похудения

Актриса рассказала, что в деле заботы о собственной фигуре важен комплексный подход: питание, активность и психологический настрой.

На прошлой неделе Мария Кожевникова заинтриговала своих подписчиков рассказом о похудении. Актриса поделилась, что хотела избавить свой организм от шлаков, но неожиданно для себя сбросила вес.

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Эта публикация, сопровожденная фото Марии до и после вызвала такой отклик у поклонников, что она решила раскрыть все подробности своего метода. Она отметила, что самое главное — комплексный подход, который включает в себя несколько пунктов.

«Body Detox – это комплексный подход, который включает правильное питание, физическую активность, водный баланс и психологический настрой», — написала Кожевникова.

Она подчеркнула, что здоровое питание не подразумевает строгих диет, а лишь разумные ограничения. Мария поделилась, что сама использует «принцип тарелки» — когда на половину одного приема пищи приходится овощная часть, на четверть – сложные углеводы и столько же на белковую пищу.

По словам Марии, она использовала и таблетки — добавки к пище, которые помогают обеспечить организм всем необходимым.