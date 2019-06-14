Голый в прямом эфире: Шепелев вспомнил свое прошлое

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал смешную историю из далекой молодости. Когда ему было около двадцати лет, то он устроился работать на украинский музыкальный канал в утреннее шоу. Каждый день звездный телеведущий вставал в 5.20 утра. Уже в семь часов начинался эфир, который длился три часа. После этого он завтракал и ложился спать до обеда.

Далее Шепелев готовился к следующему эфиру, ужинал и засыпал. На следующий день все повторялось. Он снова поднимался в пять утра. Как считает ведущий, эта была не работа. Они по большому счету валяли дурака.

«Однажды мы вышли в эфир голыми. Серьезно. Не вру. Утро после праздника Ивана Купала. Да, утро, прямой эфир и ноль одежды. Денег тогда мне хватало только на поезд, однушку с видом на свалку и на еду. И скажу вам честно — это были, пожалуй, самые беззаботные годы моей жизни», — заметил Шепелев.

Также супруг Жанны Фриске опубликовал снимки со своей подругой, с которой он и вел эфиры – это ныне популярный политический журналист Василиса Фролова. С ней Шепелев впервые встретился за последние шесть лет. Кстати, не так давно телеведущий рассказывал, что в шутку предлагал своей давней подруге завести детей.