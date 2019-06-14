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Шампанское и стриптизер: как провела девичник Настя Каменских

Восемь подруг организовали невесте удивительный праздник.

Шампанское и стриптизер: как провела девичник Настя Каменских
Потап и Настя Каменских. Фото: instagram.com/realpotap/

В конце мая Настя Каменских вышла замуж за Потапа. После медового месяца в Турции пара вернулась к работе. Певица с радостью вспоминает важные дни в её жизни. Она поделилась с поклонниками видео с девичника. Ролик появился на Youtube-канале Каменских.

Настя Каменских. Фото
Полицейский остановил Настю Каменских для девичника. Скриншот: влог NKofficial

Восемь подруг певицы организовали праздник перед свадьбой. Они попросили двух знакомых мужчин одеться в костюмы полицейских, чтобы остановить машину Насти Каменских. Певица не сразу поняла, что это был розыгрыш. «Полицейский» пошутил про закон Украины о девичнике и посвятил Каменских с помощью фаллоимитатора.

Настя Каменских с подругами. Фото
Шампанское в лимузине лилось рекой. Скриншот: влог NKofficial

Подруги забрали невесту в белый лимузин и угостили бокалом шампанского. Они отметили праздник в президентском номере отеля с террасой. Девушки заказали сладости с инициалами певицы. Они развлекали невесту смешными заданиями и фотосессиями. Настя Каменских получила в подарок шелковый халат, который она наденет перед свадьбой, и корону с фатой.

Настя Каменских. Фото
Настя Каменских обрадовалась подаркам на девичнике. Скриншот: влог NKofficial

Под конец вечера подруги заказали стриптизера в костюме официанта. Невеста не ожидала откровенный танец на празднике. Когда танцор сел рядом с Каменских, она в шутку спросила: «За что?».

Настя Каменских. Фото
На девичнике Каменских был стриптизер. Скриншот: влог NKofficial

Завершился девичник трогательно. Невеста разбила пиньяту со сладостями, оформила коллаж из фотографий с подругами и запустила на воздушных шариках сокровенное желание. Подруги пожелали Насте Каменских, чтобы она счастливо жила с Потапом сотни тысяч лет.

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Шампанское и стриптизер: как провела девичник Настя Каменских
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