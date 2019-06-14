ЗВЕЗДЫ

Асмус призналась, что разлуки укрепляют ее брак с Харламовым

Актриса сделала неожиданное признание.

Асмус призналась, что разлуки укрепляют ее брак с Харламовым
Кристина Асмус / Global look press

Кристина Асмус и Гарик Харламов — одна из самых крепких и ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги вместе уже шесть лет, а в 2014 году у них родилась дочь Анастасия.

При всей любви к мужу Кристина призналась, что ее чувства становятся сильнее, когда супруг уезжает на гастроли. Об этом актриса написала на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня мой муж приезжает с гастролей. Две недели не виделись((( Как же я соскучилась!!!! И как же я люблю его сильнее, когда он в отъезде», — рассказала Асмус.

Среди поклонниц актрисы нашлось немало женщин, которые разделяют ее мнение насчет того, что чувства становятся сильнее, когда долго не видишь свою половинку.

«Кристина, вы не одиноки», «Правда жизни», «Я тоже люблю когда муж в отъезде! Такие долгожданные встречи», «Есть такое», — отметили подписчицы в комментариях.

Напомним, что звездные супруги часто отдыхают поодиночке. Так, недавно Кристина Асмус вместе с дочерью и сестрой летала в Дубай. Гарик Харламов, при этом, остался в России.

Вам может быть интересно:

Харламов смонтировал очередной ролик с Гузеевой и Батрутдиновым Лариса Гузеева назвала «мерзятами» некоторых из своих подписчиков Кристина Асмус призналась в привычке есть по ночам

Тэги:

Гарик ХарламовГарик Харламов и Кристина АсмусКристина Асмусотношения в семье
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Асмус призналась, что разлуки укрепляют ее брак с Харламовым
Интересно?
Поделись с друзьями: