Асмус призналась, что разлуки укрепляют ее брак с Харламовым

Кристина Асмус и Гарик Харламов — одна из самых крепких и ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги вместе уже шесть лет, а в 2014 году у них родилась дочь Анастасия.

При всей любви к мужу Кристина призналась, что ее чувства становятся сильнее, когда супруг уезжает на гастроли. Об этом актриса написала на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня мой муж приезжает с гастролей. Две недели не виделись((( Как же я соскучилась!!!! И как же я люблю его сильнее, когда он в отъезде», — рассказала Асмус.

Среди поклонниц актрисы нашлось немало женщин, которые разделяют ее мнение насчет того, что чувства становятся сильнее, когда долго не видишь свою половинку.

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«Кристина, вы не одиноки», «Правда жизни», «Я тоже люблю когда муж в отъезде! Такие долгожданные встречи», «Есть такое», — отметили подписчицы в комментариях.

Напомним, что звездные супруги часто отдыхают поодиночке. Так, недавно Кристина Асмус вместе с дочерью и сестрой летала в Дубай. Гарик Харламов, при этом, остался в России.