Асмус призналась, что разлуки укрепляют ее брак с Харламовым

Кристина Асмус и Гарик Харламов — одна из самых крепких и ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги вместе уже шесть лет, а в 2014 году у них родилась дочь Анастасия.
При всей любви к мужу Кристина призналась, что ее чувства становятся сильнее, когда супруг уезжает на гастроли. Об этом актриса написала на своей странице в соцсети Instagram.
«Сегодня мой муж приезжает с гастролей. Две недели не виделись((( Как же я соскучилась!!!! И как же я люблю его сильнее, когда он в отъезде», — рассказала Асмус.
Среди поклонниц актрисы нашлось немало женщин, которые разделяют ее мнение насчет того, что чувства становятся сильнее, когда долго не видишь свою половинку.
«Кристина, вы не одиноки», «Правда жизни», «Я тоже люблю когда муж в отъезде! Такие долгожданные встречи», «Есть такое», — отметили подписчицы в комментариях.
Напомним, что звездные супруги часто отдыхают поодиночке. Так, недавно Кристина Асмус вместе с дочерью и сестрой летала в Дубай. Гарик Харламов, при этом, остался в России.