Бритни Спирс поделилась с поклонниками важным наблюдением

Певица отметила, что сильно изменилась за последние два года.

Самая яркая звезда начала нулевых Бритни Спирс последние несколько лет переживает не лучшие времена. За плечами певицы развод, разлука с детьми, эмоциональный срыв и лечение в психиатрической клинике, множество судов с отцом и менеджерами. Однако она постоянно остается на виду у поклонников и продолжает делиться с ними событиями из жизни.

В своем Instagram певица опубликовала фотографию неба и моря, подписав, что голубой цвет был ее любимым.

«Голубой — цвет неба и моря. Он символизирует глубину и стабильность, символизирует доверие, верность, мудрость, уверенность, разум, веру, правду и небеса. Голубой цвет благотворно действует на на наше тело и разум. Раньше он был моим любимым цветом, но сейчас это красный. А эта фотография была сделана два года назад по пути на Гавайи», – написала Бритни.

Очевидно, говоря о красном цвете, она намекнула, что стала более сильной и решительной.

Поклонники в комментариях заметили, что подобные события не могут не изменить человека и неудивительно, что у нее поменялся вкус.

«Красный — цвет войны, ты настоящий воин, детка», «Красный — цвет настоящей силы», «Новой Бритни очень к лицу красный», – написали фолловеры.