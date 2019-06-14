ЗВЕЗДЫ

Бритни Спирс поделилась с поклонниками важным наблюдением

Певица отметила, что сильно изменилась за последние два года.

Бритни Спирс поделилась с поклонниками важным наблюдением
Бритни Спирс Фото: Globallookpress

Самая яркая звезда начала нулевых Бритни Спирс последние несколько лет переживает не лучшие времена. За плечами певицы развод, разлука с детьми, эмоциональный срыв и лечение в психиатрической клинике, множество судов с отцом и менеджерами. Однако она постоянно остается на виду у поклонников и продолжает делиться с ними событиями из жизни.

В своем Instagram певица опубликовала фотографию неба и моря, подписав, что голубой цвет был ее любимым.

«Голубой — цвет неба и моря. Он символизирует глубину и стабильность, символизирует доверие, верность, мудрость, уверенность, разум, веру, правду и небеса. Голубой цвет благотворно действует на на наше тело и разум. Раньше он был моим любимым цветом, но сейчас это красный. А эта фотография была сделана два года назад по пути на Гавайи», – написала Бритни.

Очевидно, говоря о красном цвете, она намекнула, что стала более сильной и решительной.

Поклонники в комментариях заметили, что подобные события не могут не изменить человека и неудивительно, что у нее поменялся вкус.

«Красный — цвет войны, ты настоящий воин, детка», «Красный — цвет настоящей силы», «Новой Бритни очень к лицу красный», – написали фолловеры.

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Бритни Спирс поделилась с поклонниками важным наблюдением
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