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Дочь Киркорова переживает первую любовную неудачу

Алла-Виктория стесняется внимания к себе в соцсетях после того, как рассказала папе о влюбленности.

Дочь Киркорова переживает первую любовную неудачу
Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

Дочери Филиппа Киркорова в ноябре исполнится восемь лет. В жизни Аллы-Виктории сейчас происходит много изменений: в этом году она пошла в школу, а недавно сообщила звездному отцу, что у нее появился первый ухажер.

Это признание Киркоров записал на видео и разместил в Instagram. Как рассказала девочка, в школе у нее «первая любовь» с мальчиком по имени Федя. Паренек уже подарил своей избраннице линейку с надписью «Алла», но иногда ведет себя «как дурачок».

Эта история вызвала большой интерес у фанатов поп-короля. Когда Аллу-Викторию начали бурно обсуждать в соцсетях, она начала стесняться того, что ее чувства вынесли на публику. Теперь наследница артиста намерена их скрывать.

«Дочка сказала: «Папа, я больше не буду выдавать свои секреты!» – говорит Киркоров.

Исполнитель полностью поддержал желание ребенка, ведь он и сам старается держать в тайне свои романтические связи. Певец постарался объяснить дочери, что в социальных сетях можно прочитать не самые приятные комментарии в свой адрес, и это – «обратная сторона медали».

«Так что ее личная жизнь потерпела крах на первом этапе!» – цитирует Филиппа Киркорова «Собеседник».

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Дочь Киркорова переживает первую любовную неудачу
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