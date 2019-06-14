ЗВЕЗДЫ

Филипп Киркоров назвал сына Зары «золотым» ребенком

Мальчик помогает знаменитой маме с уборкой.

Филипп Киркоров назвал сына Зары «золотым» ребенком
Зара Фото: Globallookpress

Певица Зара очевидно считает, что детей нужно не только хвалить и баловать, но и приучать к домашним обязанностям с раннего возраста. Певица показала сына Максима, который помогает ей с работой по дому.

На видео мальчик моет пол руками, в то время, как его брат рядом использует швабру. Максим при этом уверенно говорит, что «швабренька» для мытья пола не нужна, куда лучше делать это руками. Так полы будут чище.

https://www.instagram.com/p/BypyyDEAcxt/[/telepro_instagram

«Мужской подход к уборке дома. Максимка философствует: «Чем больше труда, тем чище дом!…Надо, чтобы трудно было!» Приучаем к порядку с детства», — написала Зара, добавив к посту хештеги «#моипомощники» и «#счастливаямама».

В комментариях к записи поклонники восхитились трудолюбием маленького Максима. А Филипп Киркоров оставил комментарий: «Золотой ребенок».

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Заразвездные детиФилипп Киркоров
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Филипп Киркоров назвал сына Зары «золотым» ребенком
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