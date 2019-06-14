Чехова и Макеева поделились оригинальным способом кормления ламы

Анфиса Чехова – не только успешная телеведущая и звезда соцсетей, но и настоящий трудоголик. Чтобы принять участие в очередной фотосессии, актрисе пришлось не спать всю ночь и уже в 3:30 утра выехать на съемку. Об этом Чехова рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

«Не спать всю ночь, уехать 120 км от Москвы. В 2 ночи сесть на грим, в 3.30 выехать на съемку. Лошади, ламы, олени… Закончить съемку в 8 утра, поехать спать. И всё для того чтобы получить нереальные фотографии от @bulavina», – написала Анфиса.

Телеведущая опубликовала видео со съемочной площадки, где она оригинальным способом кормит ламу. Компанию в этом веселом действии ей составила актриса Анастасия Макеева.

Для фотосъемки обе звезды выбрали платья в романтическом стиле.

Большинство поклонников оценили образы актрис, а также то, как они весело проводят время. Впрочем, нашлись и те, кто назвал поцелуи с животным – «противными».

«Вам так идет бохо, оказывается. Вы стильная здесь и хорошенькая», Шикарные платья, девочки огонь», «Нереально красивые платья!!!», «Фу, «Красиво, конечно! Но негигиегично! Меня немного замутило! Не противно? Слюни животного? Фу! Простите!», «Вы реально с ними целовались? Они же бывают такими резкими!»,« Главное заразу не подхватить», – отметили подписчики в комментариях.