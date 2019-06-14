Чулпан Хаматова прошла через полугодовое «выгорание» в профессии

Выдающаяся российская актриса и известный благотворитель Чулман Хаматова дала интервью Ирине Шихман в ее авторском YouTube-шоу «А поговорить?».

В программе она рассказала о разных периодах своей жизни, в том числе о том, когда она захотела уйти из актерской профессии. По словам Хаматовой, настоящий артист всегда пропускает роли через себя. Актриса объяснила, что у нее, как у творческого человека, в какой-то момент произошло «выгорание».

«Я выхожу на сцену и понимаю, что обманываю зрителей. Потому что я это не чувствую. Я просто ремесленными способами обманываю их», — призналась Чулпан.

В этот момент Хаматова поняла, что она больше ничего не может сказать на сцене и приняла решение на некоторое время сделать паузу.

Актрисе потребовалось полгода, чтобы восстановить свои силы и вернуться в театр.

«Я поняла, что соскучилась, я восстановилась. Мне стало опять азартно», — вспоминает Хаматова.

Ранее артистка рассказала о травле, с которой ей пришлось столкнуться после ролика в поддержку Владимира Путина.