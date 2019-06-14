Юлия Савичева хочет вырваться из декрета на гастроли

Артистка рассказала Teleprogramma.pro, что больше всего любит поездки по стране.

Юлия Савичева в настоящее время все свои силы и время посвящает маленькой дочке Ане. Певице помогают муж и свекровь. Услуги няни бывшая выпускница «Фабрики звезд» категорически не приемлет.

Но все же артистка не может без работы и призналась журналисту «Телепрограммы», что мечтает о гастрольном туре.

Не так давно Савичева записала новую композицию «Любовь найдет» и теперь планирует снять на песню видеоклип, а затем отправиться на гастроли.

«Песня очень мотивационная, про любовь. Естественно, таким же душевным и светлым будет клип, – рассказала Юлия. – Работаем над новой программой. Мы планируем выпустить новый альбом в конце года, и уже с программой отправится по городам и весям. Это мое любимое занятие», — поделилась с Teleprogramma.pro Юлия.

больше по теме Отдых на море: Савичева не стала скрывать веснушки Певица опубликовала на личной страничке в Instagram свежее селфи.

В то же время, отвечая на вопрос, хотела бы она еще раз принять участие в Евровидении она не смогла дать четкого ответа.

«Это очень щепетильный вопрос», – заметила певица.