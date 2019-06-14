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Ани Лорак приписывают роман с другом Егора Крида

СМИ сообщают, что избранником певицы стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.

Ани Лорак приписывают роман с другом Егора Крида
Лорак приписывают роман с другом Крида/globallookpress.com

Певица Ани Лорак встречается, как утверждают некоторые СМИ, с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Молодой человек в последнее время часто появлялся на репетициях звезды. Известно, что Егор приехал из Украины. Он устроился в команду Тимати. В последнее время молодой человек стал близким другом Егора Крида, который не так давно покинул организацию рэпера.

Ани Лорак, Егор Крид, Егор Глеб
Лорак в этом году развелась с мужем/globallookpress.com

Сама певица ничего не комментирует. Не так давно она уволила предыдущую команду из-за утраты доверия. Сейчас Лорак находится на отдыхе в США.

В этом году Ани Лорак пережила развод с турком Муратом Налчаджиоглу, который является отцом ее дочери. В прошлом году папарацци засняли мужчину в обществе незнакомки в одном из клубов Киева. После этого в семейной жизни Ани Лорак начались неприятности, сообщает riafan.ru.

Кстати, украинской звезде приписывали роман с музыкантом Сергеем Лазаревым, который представлял Россию на Евровидении в этом году. Впрочем, исполнители давно дружат. Добавим, что с Лазаревым и Лорак очень дружен поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Троица часто проводит время вместе.

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Ани ЛоракАни Лорак личная жизньЕгор ГлебЕгор Крид
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Ани Лорак приписывают роман с другом Егора Крида
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