Вайкуле объяснила, как они с Пугачевой снимают забавные видеоролики

Певица Лайма Вайкуле в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как зародилась идея создания «вайнов» – коротких видеороликов – совместно с Примадонной Аллой Пугачевой. По ее словам, ничего специально они никогда не планировали. Все их творчество основано на сплошной импровизации.
«Мы это делаем сидя за столом. Максим Галкин берет в руки телефон и начинает нас снимать. Началось все с того, что мы просто так баловались. А теперь, оказывается, мы стали законодателями моды в этом направлении», – сказала певица.
По словам Вайкуле, у них с Пугачевой есть несколько секретных «вайнов», которые они пока не показывали публике. Они не в формате. При этом видеоролики они снимают не каждый раз. Все зависит от настроения.
Кроме того, певица заметила, что это все неправдоподобные сплетни, что русских в Латвии не любят. По ее словам, многие ее друзья-латыши говорят на русском языке, а родного не знают. Как отметила певица, русские школы никто в Латвии не трогает и не закрывает, как об этом часто пишут некоторые средства массовой информации.