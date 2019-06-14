Вайкуле много лет ругает себя за вредную привычку

Певица Лайма Вайкуле стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Певица рассказала, что у нее есть вредные привычки, от которых она не может избавиться. «Я никак не могу бросить курить. Это, конечно, мой серьезный недостаток», – заметила она.
Довлатова напомнила Вайкуле историю, которую прочитала в одном из журналов. Там утверждалось, что певица злоупотребляет алкоголем. «Если честно, то выпить я себе позволяю достаточно редко. При этом обожаю виски. Пью его в начале «Рандеву» и в конце фестиваля. На следующий день, правда, сильно болею», – сказала певица.
Попутно исполнительница рассказала смешную историю про своего гражданского мужа Андрея Латковского. Порой мужчина может себе позволить употреблять алкоголь несколько дней подряд. «Я его спрашиваю: «Андрей, как ты можешь выпивать несколько дней?» На это он мне отвечает: «Надо себя пересилить», – заметила Лайма Вайкуле и рассмеялась.
Также исполнительница сказала, что хотя ее день рождения в марте, празднует она после фестиваля «Рандеву» в конце июля. «Все уже знают, что мой настоящий день рождения в конце июля и приходят ко мне с подарками. Вот так я чувствую себя английской королевой», – заметила певица.