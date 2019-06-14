Купер и Шейк заботятся друг о друге после расставания

Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера стало одной из самых обсуждаемых новостей последнего времени. Ранее стало известно, что трещина в отношениях пары появилась задолго до официального разрыва.

Накануне появилась информация, что модель и актер откладывали расставание, чтобы не испортить рекламную кампанию новому фильму Купера «Звезда родилась». Обсуждают также, что причиной разрыва стал роман Брэдли с партнершей по фильму — Леди Гагой.

Тем не менее источник журнала People рассказал, что Купер и Шейк сохраняют теплые отношения, несмотря на расставание.

больше по теме Источник подтвердил особое отношение Купера к Гаге Инсайдер назвал связь между ними «непреодолимой».

«Они заботятся друг о друге», – заверил инсайдер.

По его словам, после того, как их пути разошлись, у них остались точки соприкосновения — общий ребенок и счастливое прошлое. Он отметил, что 44-летний актер и 33-летняя модель будут сохранять дружеские теплые отношения не только ради Леи, но и ради себя.