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«Мои котики»: Бузова восхитилась снимком Шубской и Овечкина

Певица в прекрасных отношениях со звездной парой.

«Мои котики»: Бузова восхитилась снимком Шубской и Овечкина
Бузова оценила снимок Шубской и Овечкина/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в Instagram не прошла мимо снимка, который разместила дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская. На фотографии девушку нежно обнимает супруг, известный хоккеист американской команды «Вашингтон» Александр Овечкин. «Мои котики», – оставила подпись Ольга Бузова.

Анастасия Шубская, Ольга Бузова, Александр Овечкин
Бузова отреагировала на снимок Шубской с Овечкиным/instagram.com/nastyashubskaya/

Отметим, что Ольга Бузова в прекрасных отношениях с Анастасией Шубской и ее мужем. Ранее дочь актрисы Веры Глаголевой выкладывала видеозапись. На кадрах можно было увидеть, как телеведущую встречает ее муж. Он произносит: «Арбузики приехали!»

Александр Овечкин, судя по всему, в восторге от творчества Ольги Бузовой. Шубская делилась видеозаписью, на которой видно, как он танцует под ее хит «Водица». Фолловеры пришли к выводу, что танцы не его конек. В хоккей играть у Овечкина получается куда лучше.

Добавим, что Ольга Бузова уже вернулась из Турции в Россию. Ранее в соцсетях она провела опрос среди своих подписчиков на тему, считают ли они ее сексуальной. Результаты оказались печальными. Семьдесят процентов ответили отрицательно.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяОльга БузоваТурция
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«Мои котики»: Бузова восхитилась снимком Шубской и Овечкина
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