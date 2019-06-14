ЗВЕЗДЫ

Лолита совершенствует себя корейской маской

Поклонники часто присылают певице безвозмездные подарки.

Лолита совершенствует себя корейской маской
Лолита. Фото: globallookpress

Лолита Милявская относится к себе с юмором. Каждый её ролик в Instagram собирает восторженные комментарии о самоиронии звезды. Недавно певица поделилась новой маской для лица, которую ей подарили поклонники. Лолита призналась, что ей часто оставляют безвозмездные подарки.

Артистка с лупой изучила способ применения маски. Средство по подтяжке лица корейского производства оказалось многоразовым. Одна часть маски крепится на подбородок для лифтинга овала лица. Другая – избавляет от кругов под глазами. Певица пообещала рассказать об эффекте маски. Также она предупредила, что корейские средства для красоты недешевые.

В комментариях Лолита повеселилась от души. Певицу обвинили в том, что она пользуется добротой фанатов. Также ей посоветовали уйти на пенсию. Лолита отвечала с привычным юмором. На вопрос, почему она не забанит хейтов, певица ответила: «Это же боты. Я просто веселюсь. Они одноразовые».

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Лолита совершенствует себя корейской маской
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