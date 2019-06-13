Поцелуй в воздухе: Костенко рассказала об отдыхе с Тарасовым в Турции

Вот уже полторы недели Анастасия Костенко отдыхает вместе с Дмитрием Тарасовым и родственниками у моря. Звезды остановились в роскошном отеле в Турции. Жена футболиста поделилась с подписчиками в Instagram насыщенной программой отпуска.

Костенко призналась, что первый раз оказалась в Турции. Модель считает эту страну идеальной для семейного отдыха. Дети проводили время на детской площадке. Сама модель вместе с мужем и его мамой нежились на пляже. Тарасов и Костенко решили пропустить все дискотеки. Вместо танцев супруги вечерами играли в настольные игры.

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Нашлось место и активному отдыху. Анастасия хотела добраться до фитнеса, но в итоге прокатилась на горках с детьми в аквапарке. После водных приключений модель заработала синяки. Также Костенко уговорила Тарасова подняться в воздух на парашюте. Родные звезд смогли запечатлеть их поцелуй в полете.

Напомним, Дмитрий Тарасов вывез в Турцию не только супругу с маленькой дочкой, но и ее младшую сестру. Также он взял с собой дочь от первого брака и маму. Костенко старается поддерживать теплые отношения со свекровью.