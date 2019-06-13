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Дакота вернула обручальное кольцо семье Соколовского

Певица полностью рассталась с прошлым.

Дакота вернула обручальное кольцо семье Соколовского
Рита Дакота. Фото: globallookpress

Меньше года назад Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским. Певца подозревают в изменах. После развода артистка впала в депрессию. Теперь Дакота готова идти дальше. Она избавилась от вещей, которые могли напоминать ей о бывшем муже.

Недавно певица встретилась с фанатами. Многие поклонники пытались обнять Риту и притянуть к себе, поэтому на теле звезды остались заметные синяки. Несмотря на сложности, певица была рада встретиться со слушателями. «Каждая встреча с вами – кайф», – призналась она позже.

После автограф-сессии на стадионе подписчики в Instagram начали задавать звезде вопросы о личной жизни. В комментариях Рита Дакота призналась, что избавилась от свадебных атрибутов после развода с Соколовским. Обручальное кольцо певица отдала маме экс-супруга, а свадебное платье продала на благотворительность.

Дакота об обручальном кольце Соколовского. Фото
Дакота об обручальном кольце Соколовского. Скриншот: instagram.com/ritadakota/

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Влад Соколовский и Рита Дакотаобручальное кольцоРита Дакотасвадебное платье
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Дакота вернула обручальное кольцо семье Соколовского
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