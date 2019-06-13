Решетова сократила бьюти-процедуры с началом беременности

Возлюбленная Тимати избегает опасные процедуры, но не отказывается ухаживать за собой.

Анастасия Решетова делится с подписчиками в Instagram подробностями своего интересного положения. Возлюбленная Тимати находится на шестом месяце беременности. Пока модель не раскрывает пол ребенка.

Решетова призналась поклонницам, что во время беременности отказалась от многих бьюти-процедур. Например, как только она почувствовала возможное пополнение, тут же перестала колоть специальный гель для увеличения губ.

больше по теме Решетова рассказала, как страдала от токсикоза в начале беременности Сейчас возлюбленная Тимати находится на шестом месяце.

Также модели пришлось отказаться от перманентного макияжа и лазерной эпиляции. Чтобы поддерживать красоту, Решетова пользуется воском, делает массаж лица и легкие чистки кожи.

Возлюбленная Тимати ответственно подходит к здоровью и делает только то, что не навредит малышу. Она выяснила, что можно тонировать волосы. Также она не отказывается от краски для бровей и наращенных ресниц.