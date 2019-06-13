Шутку из песни Элвиса Пресли увековечили на гробу комика

Фредди Старр скончался в Испании в прошлом месяце. Похороны 76-летнего британского комика состоялись в четверг, 13 июня, в час дня.

На гробу покойного были выгравированы шуточные слова из песни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли «Return to sender» — «Возвращаю отправителю».

На другой стороне гроба покойного были написаны слова «Легенда Ливерпуля».

Поминальная служба проходила в ливерпульской приходской церкви Прескота. На похоронах присутствовали родные и близкие Старра, а также друзья и коллеги по цеху.

Транспортировка тела на родину комика была оплачена и организована директором похоронного бюро Майклом Фоггом, который опасался, что у возлюбленной покойного не окажется средств, чтобы перевезти его из Испании в Великобританию.

На прощальной церемонии также присутствовала дочь актера Тара Колман-Старр, которая пришла туда с красной розой. Для многих ее появление стало сюрпризом, так как после смерти Фредди она рассказала, что он игнорировал свои отцовские обязанности, бил ее мать и постоянно ей изменял.

Он годами не появлялся в жизни наследницы, а когда это происходило, то общение всегда заканчивалось скандалами, пишет Mirror.