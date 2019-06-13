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Роза Сябитова обратилась к психологу из-за депрессии

Телеведущая призналась, что ненавидит свой образ хабалки из «Давай поженимся!».

Роза Сябитова обратилась к психологу из-за депрессии
Роза Сябитова. Фото: globallookpress

Роза Сябитова заявила в Instagram, что с каждым днем ей становится все хуже. Сваха страдает от депрессии. Прошлой ночью у неё случилась паническая атака. Несмотря на позднее время, Сябитова позвонила знакомому психологу Ивану Самуэляну. Специалист приехал к телеведущей и утешил её.

Позже сваха смогла записать видео о том, как она пытается вылечиться от депрессии. Психолог задавал наводящие вопросы, чтобы выяснить состояние Сябитовой. Телеведущая призналась, что презирает себя за образ хабалки из «Давай поженимся!».

«У меня раздвоение личности. Я начинаю ненавидеть себя в программе «Давай поженимся!». Диалог с собой и этой хабалкой крутился у меня в голове и не давал заснуть», — рассказала Роза Сябитова.

Сваха заявила, что разговаривает сама с собой в зеркале. Психолог успокоил ведущую, что это нормально, у неё нет раздвоения личности. Он применил эриксоновский гипноз – легкое состояние транса. Сябитова вспомнила, что образ хабалки она позаимствовала у соседки, когда ей было семь лет. Её злил скверный характер, но позже именно его она использовала для передачи «Давай поженимся!».

Роза Сябитова. Фото
Роза Сябитова ненавидит свой образ в программе «Давай поженимся!». Фото: globallookpress

Психолог убедил Сябитову, что нет ничего плохого в определенном образе для передачи. Сваха смогла принять хабалку внутри себя. Она поблагодарила соседку за образ для телевидения.

Большинство подписчиков не поверили Розе Сябитовой. В комментариях сваху обвинили в пиаре и рекламе психолога. Среди мнений пользователей превалировало основное: большинство поклонников ведущей живут в более тяжелых условиях, поэтому не понимают её чувств.

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Тэги:

депрессияпомощь психологаПрограмма «Давай поженимся!»Роза Сябитова
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Роза Сябитова обратилась к психологу из-за депрессии
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