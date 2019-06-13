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Андрей Григорьев-Апполонов изменился почти до неузнаваемости

Рыжий «Иванушка» поделился в соцсети эмоциональным видео, на котором выглядит прилично поправившимся.

Андрей Григорьев-Апполонов изменился почти до неузнаваемости
Кадр из видео: Instagram@apollonov_ag

Как и всех солистов группы «Иванушки International», Андрея Григорьева-Апполонова обожают тысячи поклонниц. Долгое время казалось, что певец с годами практически не меняется. Но фанаты, судя по всему, забыли, что артисту вскоре исполнится 49 лет.

Накануне на рыжего «Иванушку» обрушилась буря критики в соцсети. Когда Григорьев-Апполонов выложил в Instagram видео, в котором он эмоционально поздравляет подписчиков с Днем России, многие комментаторы его блога отметили, что исполнитель заметно располнел и выглядит почти неузнаваемым. А некоторые пользователи даже предположили: Андрей выглядит не лучшим образом из-за пристрастия к спиртному.

«Вредные привычки вон, здоровья и еще раз здоровья», «С алкоголем нужно завязывать и следить за собой», «Человек отдыхает. Бухает он в это время или купается, это не ваше дело», «Андрей, почему ты повзрослел на лицо так резко?», «Страшненьким стал, стареет и дурнеет», «По-моему, поздно уже завязывать с алкоголем, разве не видно? Жаль, конечно», – рассуждают поклонники «Иванушек».

В апреле стало известно, что от Григорьева-Апполонова ушла его супруга Марина. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, девушку уже видели с новым возлюбленным, баскетболистом Андреем Зубковым. По словам одного из друзей певца, сам он тоже не отличался верностью жене. Его неоднократно видели в компании других женщин в ресторанах.

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«Иванушки International»Андрей Григорьев-АполлоновАндрей Григорьев-АпполоновРыжий Иванушка
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Андрей Григорьев-Апполонов изменился почти до неузнаваемости
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