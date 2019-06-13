Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны

Мадонна заказала новый частный самолет для своего мирового турне, но, как оказалось, сделанный на заказ борт не удовлетворяет требованиям звезды.

Инсайдеры сообщили, что певица отказалась летать на лайнере, заявив, что в ванной комнате мраморные полы слишком холодные.

Более того, 60-летняя артистка захотела, чтобы в салон самолета поместили криогенную камеру для омоложения, чтобы она могла восстанавливать силы после выступлений.

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Однако капитан воздушного судна отказался удовлетворить капризы звезды и устанавливать девайс, который обволакивает тело парами азота при температуре минус 93,33 градуса.

«Мадонна путешествует с двумя косметологами, и у нее есть криогенная камера для омоложения. Она принесла ее на борт и хотела использовать во время полета, но командир экипажа сказал, что если она это сделает, то они никогда не смогут взлететь, так как устройство затратит все электричество лайнера», — рассказал инсайдер.

Эксцентричная звезда является ярой последовательницей иудаистского учения Каббала и всегда оставляет одно сиденье свободным для свитка Торы, которому дала имя Ребекка.

Кроме этого, Мадонна настаивает, чтобы во время турне ее звали «М», не говоря уже о целом списке других условий в ее райдере.

Среди прочего в перечне прописано, что в ее гостиничных апартаментах всенепременно должен стоять рояль, свечи с ароматом водорослей агар-агар или кофейного дерева, букеты из роз обязательно розового цвета, большой кусок сыра Пармезан, два спелых авокадо и поднос с «красиво сервированными органическими сезонными фруктами», пишет Radar Online.