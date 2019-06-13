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Брэд Питт оказался на свидании с Дженнифер Энистон

Джордж и Амалия Клуни устроили друзьям совместный отдых в Италии.

Брэд Питт оказался на свидании с Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: globallookpress

Брэд Питт тяжело переживает развод с Анджелиной Джоли. Возможно, он сможет забыть бывшую супругу благодаря первой жене – Дженнифер Энистон. Джордж и Амалия Клуни пригласили обоих актёров на отдых в Италию. Бывшие супруги отлично провели время вместе.

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото
В 2006 году Брэд Питт бросил Дженнифер Энистон ради Анджелины Джоли. Фото: globallookpress

Джордж Клуни рад, что романтическая поездка принесла свои плоды. Он выманил Брэда Питта из Лос-Анджелеса и Дженнифер Энистон из Мексики, чтобы свести вместе бывших супругов. Актёр снял коттедж в Риме. Чтобы не было подозрений, он записал номер на своих родителей.

«Джордж пригласил Брэда и Дженнифер на отдых в Риме. В конце концов, это было похоже на двойное свидание, наполненное слезами, смехом и любовью. Брэд никогда не выглядел счастливее, чем сегодня», — рассказал инсайдер порталу New Idea.

Дженнифер Энистон не против воссоединения с Брэдом Питом. Однако актрисе нужно больше времени, чтобы довериться бывшему мужу. Более десяти лет назад голливудский актёр променял её на Анджелину Джоли. Теперь Питту стоит набраться терпения, если он хочет возобновить отношения.

Дженнифер Энистон призналась Амаль Клуни, что будто бы вернулась в прошлое, когда ещё в браке с Питтом все было безоблачно. Они вспоминали первую встречу и пять лет совместной жизни.

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Брэд Питт оказался на свидании с Дженнифер Энистон
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