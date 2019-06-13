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Сила мини-шорт: как Кейт Миддлтон вернула расположение принца Уильяма

Будущая герцогиня Кембриджская проявила холодный расчет в 2007 году.

Сила мини-шорт: как Кейт Миддлтон вернула расположение принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принц Уильям расстались за три года до помолвки. Фото: globallookpress.com

О романе принца Уильяма и Кейт Миддлтон широкая общественность узнала в 2005 году. Спустя еще два года чувства пары охладели: после очередной ссоры наследник британской короны расстался с избранницей.

Принц не был готов делать предложение Кейт, но она твердо решила спасти эти отношения. Забыв об эмоциях, будущая герцогиня Кембриджская проявила холодный расчет и смогла вернуть избранника всего через несколько месяцев. Для этого она применила ряд хитрых уловок.

Как вспоминают в окружении Миддлтон, прежде всего она попыталась вызвать ревность Уильяма и начала появляться на публике в одиночестве. Конечно же, красавицу снимали многочисленные папарацци, эти кадры немедленно появлялись во всех британских изданиях.

«Она заявила, что хочет сфотографироваться без Уильяма в максимальном количестве мест. Это должно было стать его «наказанием» за все те снимки, на которых он был с другими девушками», – рассказала одна из приятельниц принца.

Не забыла Кейт использовать и собственное очарование. Так, на несколько благотворительных вечеринок в Лондоне она пришла в соблазнительных мини-шортах. После этого принц наконец воссоединился с возлюбленной.

«Он рассчитывал, что сможет найти кого-то получше, но очень быстро осознал, что потерял», – пишет газета Express.

Через три года после недолгого разлада принц Уильям предложил Миддлтон руку и сердце. После венчания в церкви Святого Петра в Вестминстерском аббатстве прошло уже восемь лет, за это время у неразлучной пары родилось трое наследников. Младшему из них, принцу Луи, недавно исполнился год.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиПринц Уильям
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Сила мини-шорт: как Кейт Миддлтон вернула расположение принца Уильяма
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