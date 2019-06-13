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Лариса Гузеева упростила свою диету

При этом телеведущая призналась, что блюда выглядят неаппетитно, поэтому она больше не будет выкладывать их в Instagram.

Лариса Гузеева упростила свою диету
Лариса Гузеева. Фото: globallookpress

Лариса Гузеева решила сесть на жесткую диету. Телеведущая отказалась от нездоровой еды. День назад ее меню состояло из пшенной каши на воде. А в этот раз Гузеева предпочла сделать выбор в сторону творога, рыбы, зелени и огурцов. Об этом она рассказала в комментариях в Instagram.

Лариза Гузеева рассказала о диете. Фото
Гузеева о диете. Скриншот instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Звезда призналась, что на приготовление диетических блюд у нее не хватает сил. Поэтому она просто старается есть полезную пищу. По этой же причине Лариса Гузеева не хочет больше делиться в Instagram рецептами своей диеты. Телеведущая уверена – ее блюда невкусные и некрасивые. Но она по-прежнему хочет похудеть.

Ранее Гузеева призналась, что проходила в клинике похудения различные процедуры. В итоге актриса посчитала подводный массаж болезненным. И да, телеведущая обещала поделиться результатом своей диеты, когда все-таки сбросит вес.

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Диета звездыжесткая диетаЛариса Гузеева
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Лариса Гузеева упростила свою диету
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