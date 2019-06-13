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Богомолов отказался комментировать Собчак личную жизнь

Пара пообщалась в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Богомолов отказался комментировать Собчак личную жизнь
Константин Богомолов. Кадр из шоу "Осторожно, Собчак!"

Ксения Собчак взяла интервью у своего нынешнего возлюбленного Константина Богомолова. Недавно режиссер вступил в должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Это стало поводом для светской львицы пригласить его к себе в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото
Богомолов и Собчак давно перестали скрывать роман. Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»

Почти час режиссер объяснял своё видение театра в новой должности, а также немного коснулся темы собственного сериала «Содержанки». На протяжении интервью Собчак старалась не показывать своих чувств. В то же время она кокетничала с возлюбленным и смотрела на него восхищенными глазами.

Константин Богомолов на вопросы Ксении отвечал снисходительно. Он заявил, что у светской львицы «не разработаны языковые рецепторы к театру». Режиссер считает, что возлюбленная не может до конца понять его творчество, поэтому постоянно спорил с ней.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Богомолов считает, что Собчак не разбирается в его творчестве. Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»

Под конец интервью Собчак попыталась закончить разговор. «Я не могу всю свою жизнь потратить на вас», – сказала она. Богомолов ответил: «Вы ее еще не всю потратили. Остаток – вполне возможно».

Лакомый кусочек светская львица оставила напоследок. Она сказала, что хочет узнать про личную жизнь режиссера. Богомолов отказался раскрыть подробности их романа. «Я не комментирую личную жизнь», – заявил он.

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Богомолов отказался комментировать Собчак личную жизнь
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