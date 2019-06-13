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Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой

Наследник британской короны был не прочь завести интрижку с моделью Burberry Сарой Джеклин.

Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

О начале отношений принца Гарри и Меган Маркл известно не так много. Как сообщали британские таблоиды, внук Елизаветы II впервые увидел будущую супругу на снимках в блоге своей приятельницы. Подруга организовала очарованному красавицей-актрисой Гарри первое свидание с ней.

Но, оказывается, Меган была не единственной женщиной, которая в то время нравилась принцу. Как рассказала биограф британской монаршей семьи Анджела Левин, Гарри был увлечен моделью компании Burberry Сарой Джеклин. Многие были уверены, что у пары начался роман.

«Они познакомились на одной из вечеринок. Он узнал номер ее телефона и буквально бомбардировал ее сообщениями», – говорит эксперт.

В действительности серьезных отношений между принцем Гарри и Сарой не возникло, хотя он был не против завести интрижку. Как сообщает Express, они оказались слишком разными людьми: Джеклин отличалась строгим характером и совсем не употребляла горячительных напитков, Гарри же тогда «был совсем на другой волне». В итоге он выбрал отношения с Меган.

Сейчас наследник английской короны разительно изменился. Он стал верным мужем, примерным семьянином, а после рождения первенца еще и счастливым отцом. Когда Арчи Харрисон появился на свет, Гарри заявил, что больше не представляет своей жизни без сына, пишет Hello!. Теперь поклонники королевской четы с нетерпением ждут, когда супруги решат завести второго ребенка.

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Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
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