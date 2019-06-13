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Кожевникова восхитилась советской «Волгой»

Актриса призналась, что ее очаровал дизайн старинного автомобиля.

Кожевникова восхитилась советской «Волгой»
Мария Кожевникова Фото: Globallookpress

Мария Кожевникова крайне редко делится фотографиями с атрибутами шикарной жизни. Куда чаще актриса рассказывает о своих детях, здоровом образе жизни и поднимает важные социальные вопросы. Тем не менее, слабое место нашлось и у многодетной активистки — она призналась, что мечтает о редком автомобиле.

В своем Instagram Кожевникова опубликовала фото рядом с раритетной советской «Волгой» бирюзового цвета с оленем на капоте. Она отметила, что машины не являются ее страстью, но данная модель ее очаровала.

«Я к машинам достаточно равнодушна, но эта малышка, которая старше меня, завораживает, а какие линии…» — написала Мария, сопроводив пост хештегом «мечта».

Подписчики Кожевниковой отметили, что подобные автомобили в наше время действительно выглядят очень стильными и привлекают много внимания, однако уход за ними гораздо сложнее, чем за современными марками ввиду отсутствия необходимых деталей в свободном доступе.

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Волгадорогой автомобильМария Кожевниковаретро-автомобиль
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Кожевникова восхитилась советской «Волгой»
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