Кожевникова восхитилась советской «Волгой»

Мария Кожевникова крайне редко делится фотографиями с атрибутами шикарной жизни. Куда чаще актриса рассказывает о своих детях, здоровом образе жизни и поднимает важные социальные вопросы. Тем не менее, слабое место нашлось и у многодетной активистки — она призналась, что мечтает о редком автомобиле.

больше по теме Кожевникова наглядно показала результат своего похудения Актриса за три недели сбросила 5 килограммов.

В своем Instagram Кожевникова опубликовала фото рядом с раритетной советской «Волгой» бирюзового цвета с оленем на капоте. Она отметила, что машины не являются ее страстью, но данная модель ее очаровала.

«Я к машинам достаточно равнодушна, но эта малышка, которая старше меня, завораживает, а какие линии…» — написала Мария, сопроводив пост хештегом «мечта».

Подписчики Кожевниковой отметили, что подобные автомобили в наше время действительно выглядят очень стильными и привлекают много внимания, однако уход за ними гораздо сложнее, чем за современными марками ввиду отсутствия необходимых деталей в свободном доступе.