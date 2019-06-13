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Ольга Бузова показала, как втягивает живот для фото

Телеведущая всегда старается делать красивые снимки для соцсетей.

Ольга Бузова показала, как втягивает живот для фото
Ольга Бузова instagram.com/buzova86

Ольга Бузова — постоянный пользователь социальных сетей. В своем Instagram она регулярно публикует свои профессиональные фото и селфи, на которых всегда выглядит безупречно. Сегодня звезда «Дома-2» решила раскрыть один из своих секретов идеальных снимков.

Ольга опубликовала видео, которое снял ее друг,  вместе они отдыхали на реке. Телеведущая попросила его сделать фото, но вместо этого он снял видео, как она позирует.

«Встала, живот втянула», — говорит на видео Бузова, демонстрируя, как сильно напрягает мышцы. «Сильнее втягивай», — советует ей друг с камерой.

После этого Ольга приняла эффектную позу и кадр был готов. Тем не менее она не постеснялась опубликовать забавный ролик с подготовкой.

«Когда хочешь сделать хоть одно красивое фото, а снимают видео и пугают. Живот втянула? А кубики где?» — написала знаменитость, сопроводив пост смеющимися смайликами.

Ряд подписчиков Бузовой отметили, что у нее и так отличная фигура и такие сложности ей ни к чему.

«Это даже лучше фоток, Оля!», «Ты не только красивая, но и смешная», «Всем бы такой живот», «Бузова, тут втягивать — только портить», — написали в комментариях.

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Ольга Бузова показала, как втягивает живот для фото
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