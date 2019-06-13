Бывший парень Леди Гаги заинтересовался Ириной Шейк

Леди Гага бросила своего бойфренда Кристиана Карино в минувшем феврале, когда певица получала престижные кинонаграды за фильм «Звезда родилась». А совсем недавно поклонников огорчило известие о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера.

Русская супермодель тяжело переживает разрыв с возлюбленным после четырех лет отношений, однако не забывает публиковать в Instagram откровенные снимки. На одном из последних кадров в ее блоге Шейк позирует фотографу, стоя в купальнике рядом водопадом в одном из самых живописных уголков Исландии.

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Фотография набрала уже 700 тысяч «лайков». Как отмечает US Weekly, в числе тех, кому понравился пост Шейк, неожиданно для фанатов оказался и 50-летний Карино. Пока неизвестно, как отреагировала на этот недвусмысленный знак внимания сама модель.

Напомним, многие обвиняют Леди Гагу в том, что она «увела» Купера у Шейк. Но сама певица с негодованием отвергает возможность такого развития событий. На одном из своих концертов артистка резко высказалась в ответ на выкрики зрителей «где Брэдли?», она в нецензурной форме попросила «отстать» от нее или быть добрее.

О том, что любовной связи между Гагой и Брэдли нет, сообщали и в окружении актера. Как писала газета The Sun, он просто не смог бы начать новые отношения из уважения к своей избраннице.