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Муж Бородиной поделился отрывком из своей книги

Курбан Омаров в Instagram разместил несколько абзацев об отличиях между сильным и слабым мужчиной.

Муж Бородиной поделился отрывком из своей книги
Ксения Бородина и Курбан Омаров Фото: Globallookpress

Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о признаках сильного мужчины. По его словам, только в таком статусе можно позволить женщине быть свободной.

В своем Instagram Омаров подробно изложил свое мнение. Он считает, что попытки постоянно контролировать жизнь дамы, давать ей указания и следить за тем, что она делает, — признак слабого мужчины.

«Не смотри туда, не надевай короткую юбку, не пей, не сиди с этими друзьями» – это все фразы слабого мужчины. Он не хочет проблем и начинает женщину ограничивать. Сильный же мужчина говорит: «Делай все, что хочешь, я разберусь, не разберусь – так попробую», – уверен Курбан.

В то же время он отметил, что девушка рядом с таким мужчиной должна быть умной, иначе прочного союза не выйдет.

«Какой бы он сильный ни был, на каждую силу найдется другая сила. Если девушка будет прыгать в омут, а он каждый раз будет ее доставать, в какой-то момент его просто может не хватить», – написал он.

В завершение поста Омаров заявил, что это отрывок из его будущей книги, которая скоро увидит свет.

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Ксения БородинаКурбан Омаров
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Муж Бородиной поделился отрывком из своей книги
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