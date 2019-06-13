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Скандинавский стиль: Нетребко примерила тренч, сапоги и шляпу

Певица сейчас находится на гастролях в Дании.

Скандинавский стиль: Нетребко примерила тренч, сапоги и шляпу
Анна Нетребко Фото:instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко в настоящее время находится со всей семьей в Дании. Звезда оперной сцены проводит время с сыном и выкладывает фотографии с прогулок в свой микроблог.

На днях исполнительница выложила снимок, где они вместе с Тьяго гуляют по окрестностям датского города. Поклонники отметили, как сильно вырос сын Анны, и как стильно выглядит она сама.

На оперной диве был надет укороченный клетчатый тренч, облегающие белые брюки, жокейские сапоги, и стильная шляпа с короткими полями.

«Хороший стилист.Стопроцентное попадание в образ!», «Великолепно одетые с большим вкусом. Образы бесподобные. Высший пилотаж», «Похудели, как хорошо», «Какие вы красивые!», написали фолловеры.

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Скандинавский стиль: Нетребко примерила тренч, сапоги и шляпу
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