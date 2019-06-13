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Шубская сняла на видео, как Овечкин танцует под Бузову

Пара отлично провела время на концерте звезды в Турции.

Шубская сняла на видео, как Овечкин танцует под Бузову
Овечкин прекрасно станцевал под хит "Бузовой"/globallookpress.com

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская в сторис Instagram разместила нарезку видеозаписей. На кадрах ее супруг, хоккеист команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин, отплясывает под новый хит певицы Ольги Бузовой «Водица» на концерте в Турции. Надо отметить, что спортсмен во время записи входит в раж и прекрасно двигает руками.

Александр Овечкин, Ольга Бузова
Александр Овечкин не только хорошо играет в хоккей, но и прекрасно танцует/instagram.com/nastyashubskaya/

Напомним, ранее стало известно, что Шубская, Овечкин и друг их семьи баскетболист Виталий Фридзон посетили концерт Бузовой в Турции. Модель и яркая российская исполнительница являются давними подругами. Интересно, что Овечкин в прекрасных отношениях с Бузовой. Когда он ее увидел, то заявил: «Арбузики приехали!»

Отметим, что Александр Овечкин сейчас находится в отпуске. Какое-то время спортсмен после неудачного чемпионата мира в Словакии, где сборная России стала только третьей, провел в столице. Сейчас семейная пара вместе с сыном Сергеем, которому нет еще и года, отправилась путешествовать по миру.

Ольга Бузова выпустила новую песню «Водица», которая сразу же стала хитом. На видеозаписи Шубской видно, что в зале много танцующих зрителей.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяОльга БузоваТурция
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Шубская сняла на видео, как Овечкин танцует под Бузову
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