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Анна Калашникова перестала хвалиться дорогими подарками

Артистка поделилась с Teleprogramma.pro планами на день рождения и рассказала о самом дорогом сердцу презенте.

Анна Калашникова перестала хвалиться дорогими подарками
Анна Калашникова. Фото: globallookpress.com

Путь к известности у Анны Калашниковой был долгим и непростым. Прежде чем стать знаменитой, уроженка Ставрополя из небогатой семьи уехала покорять Москву. Теперь же, когда у нее есть достаток и любимое дело, артистка не считает роскошный образ жизни таким уж важным.

В четверг, 13 июня, Анне исполнилось 35 лет. Рассуждая о подарках на день рождения, знаменитость призналась, что ей дарили много дорогих презентов, не раз делали сюрпризы. Но хвалиться ими она больше не собирается.

«Мне кажется, это не очень красиво… Я уже не в том возрасте, чтобы кичиться стоимостью подарков», – рассказала Калашникова порталу Teleprogramma.pro.

Лучшим подарком в своей жизни актриса и певица считает рождение сына Даниила. А ее любимый мужчина каждый день дарит ей свою любовь и заботу. Кто сумел завоевать сердце Анны, она предпочитает не раскрывать, но отмечает, что сейчас она очень счастлива.

«Для меня важнее то, что я стала мамой – это ни с чем не сравнимое чудо», – подчеркнула знаменитость.

Напомним, ранее поклонники были уверены, что отец маленького Даниила – Прохор Шаляпин, с которым у Калашниковой был бурный роман. Однако спустя год после появления малыша на свет ДНК-анализ выявил, что певец не имеет отношения к ребенку.

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Анна Калашникова перестала хвалиться дорогими подарками
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