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Максим Фадеев потребовал у рэпера Кравца ответа «за базар»

Исполнитель напомнил о незавидной судьбе артистов, заключающих контракты с продюсерами.

Максим Фадеев потребовал у рэпера Кравца ответа «за базар»
Максим Фадеев призвал рэпера "ответить за базар". Фото: globallookpress.com

Максима Фадеева упрекнули в том, что многие продюсеры ограничивают свободное творчество исполнителей, подписавших с ними контракт. Как заявил рэпер Павел Кравцов, известный под сценическим именем Кравц, артисты зачастую лучше понимают, как снять клип, однако им буквально навязывают режиссеров.

В словесную баталию музыканты вступили в программе Амирана Сардарова «Перезагрузка» на YouTube. Услышав адресованные ему нелестные высказывания, Фадеев вышел из себя.

«О ком ты рассказывал? Крутой сидишь тут, отвечай за базар», – заявил продюсер.

Оппонент не замедлил пояснить, о ком именно идет речь. По словам Кравцова, подобный инцидент произошел с рэпером Влади, или Владиславом Лешкевичем, который сотрудничал с лейблом Respect Production. Продюсеры, считает артист, обманом заставляют своих подопечных подписывать невыгодные им договоры, а отстоять свои права исполнителям в итоге приходится в суде.

Ссору с рэпером прокомментировал в Instagram сам Фадеев. Он выразил уверенность, что тема этого разговора вскоре получит большой общественный резонанс.

«Мы немножко поболтали, поругались… Тема насущная и важная», – говорит Максим Фадеев.

Напомним, накануне стало известно об уходе из Black Star рэпера L’One. Леван Горозия заявил, что лейбл хочет забрать у него авторские права на его песни и псевдоним. И, поскольку ему уже «нечего терять», он обнародует некую информацию, которая может негативно повлиять на имидж продюсерской компании. Позднее он отметил в Instagram, что изначально не вчитывался в условия подписанного им контракта.

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Амиран СардаровКравцЛеван ГорозияМаксим Фадеевперезагрузка
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Максим Фадеев потребовал у рэпера Кравца ответа «за базар»
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