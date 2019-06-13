Внука Робина Уильямса назвали в честь деда

Старший сын Робина Уильямса Зак впервые стал папой. Ребенка подарила ему его невеста Оливия Джун. Стало известно имя, которое молодые родители выбрали для малыша. Они дали ему одно из имен деда – Мак-Лорин Клемент Уильямс.

Мак-Лорин является средним именем знаменитого актера. Таким образом наследник актера решил почтить его память.

Мальчик весом 3629 граммов родился 22 мая. Зак и Оливия уточнили, что будут называть ребенка для удобства Микки.

После смерти Робина 36-летний Зак стал консультантом психического здоровья. Также он занимается бизнесом. Что касается Оливии, то она является гендиректором компании по разработке приложения Hey! VINA и основателем тех-стартапа.

Мак-Лорин появился на свет спустя почти пять лет после того, как Робин свел счеты с жизнью в возрасте 63 лет. Говоря о своем отце в одном из интервью, Зак повторяет, что скучает по нему.

Кроме Зака у актера есть 29-летняя дочь Зельда и 27-летний сын Коуди.

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В телевизионном документальном фильме о Робине Уильямсе, который вышел в прошлом году, его первая жена Валери Веларди впервые рассказала, что ей пришлось терпеть измены мужа.

«Он любил женщин. Он не мог без них. И я это принимала», – рассказала она. «Я понимала, что ему это нужно и хотела, чтобы у него это было. Но я также хотела, чтобы он возвращался домой», – цитирует Веларди Mirror.