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Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Актриса разыграла пользователей.

Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Мария Шукшина внезапно "забеременела"/globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом. «Ой! Что с тобой?! Внезапно-беременная на съёмках фильма «Зайку бросила», режиссёр Оксана Барковская», — отметила она.

На кадрах видеозаписи Мария Шукшина пребывает в прекрасном настроении. Она в шутку заявляет, что не скажет, от кого у нее ребенок. Потом признается, что влюблена в садовника.

Добавим, что мать актрисы Лидия Федосеева-Шукшина сейчас находится не в лучшем состоянии. Всему виной несчастье с ее пятым мужем, продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Как известно, он продолжает оставаться в больнице в тяжелом состоянии. Пару дней назад артист пришел в себя после пяти дней в медикаментозной коме. Первое время не узнавал окружающих, в том числе и Лидию Федосееву-Шукшину.

Мария Шукшина на свадьбе мамы не присутствовала. Кроме того, актриса отказывается посещать различные ток-шоу, где регулярно «перемывают кости» ее семье.

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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМария Шукшина
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Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
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