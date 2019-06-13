Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом. «Ой! Что с тобой?! Внезапно-беременная на съёмках фильма «Зайку бросила», режиссёр Оксана Барковская», — отметила она.

На кадрах видеозаписи Мария Шукшина пребывает в прекрасном настроении. Она в шутку заявляет, что не скажет, от кого у нее ребенок. Потом признается, что влюблена в садовника.

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Добавим, что мать актрисы Лидия Федосеева-Шукшина сейчас находится не в лучшем состоянии. Всему виной несчастье с ее пятым мужем, продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Как известно, он продолжает оставаться в больнице в тяжелом состоянии. Пару дней назад артист пришел в себя после пяти дней в медикаментозной коме. Первое время не узнавал окружающих, в том числе и Лидию Федосееву-Шукшину.

Мария Шукшина на свадьбе мамы не присутствовала. Кроме того, актриса отказывается посещать различные ток-шоу, где регулярно «перемывают кости» ее семье.