ЗВЕЗДЫ

Источник подтвердил особое отношение Купера к Гаге

Инсайдер назвал связь между ними "непреодолимой".

Источник подтвердил особое отношение Купера к Гаге
Брэдли Купер и Леди Гага Фото: Eastnews

После расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк в Сети обсуждали, что причиной тому стал роман актера с его партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. Поп-звезда яростно отрицала это, но тем не менее стало известно, что связь между ними имела место.

Журнал People со ссылкой на источник, близкий к Куперу, сообщил, что Гага много значит для него.

«У него огромная и непреодолимая связь с Гагой, но станет ли она историей любви всей их жизни, говорить пока рано», – заявил он.

Он также признал, что разговоры вокруг их отношений существенно ускорили разрыв между Купером и Шейк.

«Слухи об их романе совсем не помогли их отношениям (с Ириной), особенно учитывая его гастроли в поддержку фильма. Поскольку Брэдли и Ирина всегда были очень скрытны, мало кто знал, что действительно происходит в паре», – сказал инсайдер.

Напомним, что именно Шейк стала инициатором разрыва. По словам источника, ей перестало хватать внимания возлюбленного.

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Брэдли Куперзвездные романыИрина ШейкЛеди Гага
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Источник подтвердил особое отношение Купера к Гаге
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