Гарри Галкин спел для пятилетней сестренки на итальянском языке

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лизы в Instagram появилась забавная видеозапись, посвященная жизни звездного семейства. На кадрах можно увидеть, как Гарри Галкин поет для своей пятилетней сестренки. «Он мне все песни спел», — заявляет девочка.
Далее Лиза Галкина объявляет, что Гарри исполняет песню на итальянском языке. В конце ролика Лиза смешно мотает головой. На вопрос своего отца, что она делает, девочка отвечает, что так она танцует.
Лиза и Гарри Галкины родились в 2013 году от суррогатной матери. Многие пользователи без ума от детей звездной пары. Лиза и Гарри растут активными детьми: они посещают различные кружки, учат несколько языков, делают успехи в плавании.
Не так давно Максим Галкин уезжал в Израиль, где у него состоялась серия концертов. Алла Пугачева чуть ли не каждый день публиковала видео, показывая, как проводит время с детьми. Судя по всему, это было сделано специально для Галкина, чтобы он не скучал по семье в разлуке.