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Кейт Миддлтон опасается, что дети прочитают сплетни о ней в Сети

Герцогиня Кембриджская беспокоится, как слухи о романе ее мужа с другой отразятся на их детях.

Кейт Миддлтон опасается, что дети прочитают сплетни о ней в Сети
Кейт Мидлтон с сыном Луи Фото: Globallookpress

Не так давно в Интернете появились слухи о романе принца Уильяма с маркизой Чолмонделей. Кейт Миддлтон отреагировала на них спокойно, однако выяснилось: она переживает, как эта информация в будущем отразится на их детях.

Как сообщает US Weekly, со ссылкой на источник во дворце, Кейт полна решимости разобраться с этой порочащей семью информацией и не допустить, чтобы дети узнали об этом, когда вырастут.

«Кейт находит слухи обидными, очевидно, и ненавидит мысль о том, что когда-нибудь ее дети смогут читать о них в Интернете», – заявил источник.

Он также добавил, что тем не менее эти слухи оказались полезными для августейшей пары и помогли им по-новому взглянуть на их отношения.

«Это заставило ее и Уильяма остановиться и понять, что произошло с их отношениями. Им следовало бы делать это почаще. Сейчас они полны решимости справиться с этим и делают большую работу, чтобы дать браку второе дыхание», – прокомментировал инсайдер.

Второй источник издания отметил, что августейшая пара не испытывала трудностей в браке и очень любит друг друга.

«Они очень сильны. Независимо от их взлетов и падений, они очень любят друг друга, и их дети — самое главное в их жизни», – сказал он.

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Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонПринц УильямРоуз Хэнбери
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Кейт Миддлтон опасается, что дети прочитают сплетни о ней в Сети
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