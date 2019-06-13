Помирившаяся с дочерью Дана Борисова улетела на Сицилию

Телеведущая Дана Борисова вместе с дочерью Полиной Аксеновой уехала отдыхать на Сицилию. В Instagram она опубликовала снимок, который сделала в Италии ее дочь. Как отметила Борисова, она очень не любит фотографироваться на улице.

«Фигуру не фотошопила. Просто реально похудела и само это отрадно и другим, надеюсь, очевидно. Мы в солнечной Сицилии. Завтра мой день рождения. Отвечу на каждое сообщение в директ, обещаю и очень их жду с самого утра», – заявила телеведущая.

Отметим, что у Даны Борисовой очень непростые отношения с дочерью. Полина Аксенова, как ранее рассказывала ее мать, в какой-то момент стала неуправляемой. Она принялась материться и дерзить родительнице. Когда Борисова решила наказать ребенка и лишить телефона, то разгорелся конфликт. Борисова уверяет, что Полина ее ударила.

Сейчас в звездной семье наступил мир. Они весело проводят время вместе и наслаждаются обществом друг друга. А вот в личной жизни Борисовой пока не все гладко. Она никак не может встретить мужчину мечты, хотя регулярно ходит на свидания с молодыми людьми.