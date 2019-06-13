Маркл не позволяет новой няне вставать к малышу Арчи ночью

Вскоре после отъезда матери Меган Маркл из Фрогмор-коттеджа в СМИ сообщали, что августейшая чета растит маленького Арчи самостоятельно, не прибегая к услугам домашнего персонала.
Спустя небольшой срок герцог и герцогиня Сассекские все же наняли няню для сына, однако по сообщениям инсайдера, она не так уж много времени проводит с малышом.
Как сообщила ET королевский обозреватель Кэти Николл, во дворце Меган не позволяет няне вставать ночью к ребенку, делая это сама. Кроме того, она кормит его грудью по требованию каждые несколько часов, а не использует бутылочку. Она также добавила, что у Арчи отменный аппетит.
По ее словам, прежде чем поступить на работу, новая няня подписала соглашение о неразглашении, потому что королевская семья очень ревностно относится к сохранению приватности.
«Я слышала от очень надежных источников, что новая няня, назначенная четой Сассекских, должна была подписать довольно обширное соглашение о неразглашении», – заявила Николл.