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Маркл не позволяет новой няне вставать к малышу Арчи ночью

Герцогиня предпочитает проводить максимум времени со своим сыном.

Маркл не позволяет новой няне вставать к малышу Арчи ночью
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: Globallookpress

Вскоре после отъезда матери Меган Маркл из Фрогмор-коттеджа в СМИ сообщали, что августейшая чета растит маленького Арчи самостоятельно, не прибегая к услугам домашнего персонала.

Спустя небольшой срок герцог и герцогиня Сассекские все же наняли няню для сына, однако по сообщениям инсайдера, она не так уж много времени проводит с малышом.

Как сообщила ET королевский обозреватель Кэти Николл, во дворце Меган не позволяет няне вставать ночью к ребенку, делая это сама. Кроме того, она кормит его грудью по требованию каждые несколько часов, а не использует бутылочку. Она также добавила, что у Арчи отменный аппетит.

По ее словам, прежде чем поступить на работу, новая няня подписала соглашение о неразглашении, потому что королевская семья очень ревностно относится к сохранению приватности.

«Я слышала от очень надежных источников, что новая няня, назначенная четой Сассекских, должна была подписать довольно обширное соглашение о неразглашении», – заявила Николл.

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяМеган Марклпринц Гарри
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Маркл не позволяет новой няне вставать к малышу Арчи ночью
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